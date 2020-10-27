На Донеччині чоловіка витягли з 17-метрового колодязя
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На Донеччині чоловік внаслідок погіршення самопочуття не зміг вибратися з 17-метрового колодязя, його діставали рятувальники. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“Рятувальники витягнули чоловіка з 17-метрового колодязя. Подія сталася у місті Дружківка, що на Донеччині. Чоловік чистив колодязь, як раптово у нього погіршилось самопочуття. Самостійно піднятись на поверхню він не зміг, тому довелось викликати на допомогу рятувальників”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що працівники ДСНС за допомогою рятувальної мотузки допомогли чоловікові піднятись на поверхню та передали його працівникам швидкої медичної допомоги для подальшого огляду.
Нагадаємо, на Миколаївщині під час проведення ремонтних робіт чоловік потрапив у дробильну машину для щебеню. Його тіло діставали рятувальники.