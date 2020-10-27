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На Миколаївщині під час ремонтних робіт чоловік впав до дробильної машини

На Миколаївщині під час ремонтних робіт чоловік впав до дробильної машини

Київ • УНН

 • 14213 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На Миколаївщині під час проведення ремонтних робіт чоловік потрапив у дробильну машину для щебеню. Його тіло діставали рятувальники. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Миколаївській області.

“27 жовтня о 13:10 до Служби порятунку надійшов дзвінок про надзвичайну подію на об’єкті в селі Софіївка Новобузького району. В повідомленні йшлося, що під час проведення ремонтних робіт потрапив в дробильну машину для щебеню та загинув чоловік 1964 року народження. Для вилучення тіла загиблого залучалося відділення 20 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області на спеціальному автомобілі САРМ-В”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за допомогою рятувальної мотузки загиблого вилучили та передали до судово-медичної експертизи.

Також вказано, що для з’ясування обставин на місці працюють співробітники поліції.

Нагадаємо, на Миколаївщині жінка пішла купатися в озері і потонула.

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