В Донецкой области мужчину вытащили с 17-метрового колодца
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Донецкой области мужчина в результате ухудшения самочувствия не смог выбраться из 17-метрового колодец, его доставали спасатели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“Спасатели вытащили мужчину с 17-метрового колодца. Происшествие произошло в городе Дружковка, Донецкой области. Мужчина чистил колодец, как внезапно у него ухудшилось самочувствие. Самостоятельно подняться на поверхность он не смог, поэтому пришлось призвать на помощь спасателей”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что работники ДСНС с помощью спасательной веревки помогли мужчине подняться на поверхность и передали его работникам скорой медицинской помощи для дальнейшего осмотра.
Напомним, в Николаевской области во время проведения ремонтных работ человек попал в дробильную машину для щебня. Его тело доставали спасатели.