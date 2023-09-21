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У Пентагоні заявили, що поставка танків ABRAMS відбувається за графіком

У Пентагоні заявили, що поставка танків ABRAMS відбувається за графіком

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Речник Міністерства оборони США, бригадний генерал Патрик Райдер на брифінгу заявив, що поставка Україні американських танків ABRAMS відбувається за графіком, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Що стосується танків ABRAMS, усе відбувається за графіком. З міркувань безпеки експлуатації я не збираюся вдаватися в деталі щодо того, коли саме ці танки прибудуть, окрім того, що ми очікуємо, що вони прибудуть в Україну найближчими днями та тижнями", - поінформував він.

Деталі

Крім цього, Райдер зазначив, що найближчим часом у Сполучених Штатах очікують на українських пілотів та інженерів для навчання на сучасних винищувачах F-16.

"Щодо навчання (на F-16, - ред.) у Сполучених Штатах, ми очікуємо, що українські пілоти та інженери незабаром прибудуть до Сполучених Штатів для проходження початкового навчання англійської мови. Навчання пілотів розпочнеться через кілька тижнів після цього", - додав він.

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття Контактної групи з оборони України 19 вересня заявив, що танки M1 Abrams, які Вашингтон зобов'язався передати Києву, невдовзі прибудуть в Україну.

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