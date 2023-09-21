У Пентагоні заявили, що поставка танків ABRAMS відбувається за графіком

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"Що стосується танків ABRAMS, усе відбувається за графіком. З міркувань безпеки експлуатації я не збираюся вдаватися в деталі щодо того, коли саме ці танки прибудуть, окрім того, що ми очікуємо, що вони прибудуть в Україну найближчими днями та тижнями", - поінформував він.

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Крім цього, Райдер зазначив, що найближчим часом у Сполучених Штатах очікують на українських пілотів та інженерів для навчання на сучасних винищувачах F-16.

"Щодо навчання (на F-16, - ред.) у Сполучених Штатах, ми очікуємо, що українські пілоти та інженери незабаром прибудуть до Сполучених Штатів для проходження початкового навчання англійської мови. Навчання пілотів розпочнеться через кілька тижнів після цього", - додав він.

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття Контактної групи з оборони України 19 вересня заявив, що танки M1 Abrams, які Вашингтон зобов'язався передати Києву, невдовзі прибудуть в Україну.