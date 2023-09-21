В Пентагоне заявили, что поставка танков ABRAMS происходит по графику

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"Что касается танков ABRAMS, все происходит по графику. Из соображений безопасности эксплуатации я не собираюсь вдаваться в детали относительно того, когда именно эти танки прибудут, кроме того, что мы ожидаем, что они прибудут в Украину в ближайшие дни и недели", - проинформировал он.

Детали

Кроме этого, Райдер отметил, что в ближайшее время в Соединенных Штатах ожидают украинских пилотов и инженеров для обучения на современных истребителях F-16.

"Что касается обучения (на F-16, - ред.) в Соединенных Штатах, мы ожидаем, что украинские пилоты и инженеры вскоре прибудут в Соединенные Штаты для прохождения начального обучения английскому языку. Обучение пилотов начнется через несколько недель после этого", - добавил он.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия Контактной группы по обороне Украины 19 сентября заявил, что танки M1 Abrams, которые Вашингтон обязался передать Киеву, вскоре прибудут в Украину.