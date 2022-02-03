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У Пентагоні прокоментували "злив" відповідей США та НАТО на вимоги Росії

У Пентагоні прокоментували "злив" відповідей США та НАТО на вимоги Росії

Київ • УНН

 • 38471 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Пентагоні прокоментували "злив" відповідей США Росії щодо "гарантій безпеки", зазначивши, що документ тепер побачив весь світ, і стає ясно, що публічна позиція країни і на закритих переговорах не мають відмінностей. Таку заяву зробив представник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні, пише УНН.

Цитата:

"Пропозиції США просочилися в новинні європейські агентства. Ми не оприлюднювали цей документ. Але тепер, коли його побачив весь світ, це підтверджує нашу правоту, коли ми говоримо про те, що немає відмінностей між нашими публічними заявами і нашою позицією на закритих переговорах", — сказав Кірбі.

Деталі

За словами представника Пентагону, після публікації документів можна говорити про те, що існують можливості для діалогу між РФ і США.

"Сполучені Штати зробили все можливе, щоб знайти дипломатичне рішення, і якщо Росія, за її твердженнями, дійсно хоче домовитися, цей документ ясно дає зрозуміти, що для цього відкрита дорога", - заявив він.

Доповнення

2 лютого іспанська газета El Pais опублікувала повні відповіді США і НАТО на російські вимоги з безпеки. У них йшлося про те, що США і НАТО відмовляються підписувати двосторонній договір про безпеку в Європі з Росією. Замість цього і Вашингтон, і Альянс пропонують вести переговори щодо угод про роззброєння і заходів зміцнення довіри на різних форумах.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Однак, очікувала і письмових відповідей, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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