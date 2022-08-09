У Пентагоні підтвердили передачу Україні ракет HARM
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль зазначив, що США відправили "деяку кількість" протирадіолокаційних ракет в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Каль не уточнив, скільки ракет США надали або коли саме вони були відправлені. Також він не сказав прямо, який тип протирадіолокаційних ракет був відправлений в Україну. За його словами, це частина недавніх пакетів допомоги.
Цитата
"Ми робимо багато чого, щоб у короткостроковій перспективі військово-повітряні сили України залишалися в повітрі, а також були боєздатнішими", - зазначив він.
Доповнення
Це вперше, коли Пентагон визнав відправку Україні ракет, які можуть бути використані для ураження російських радіолокаційних систем.
Представник Міністерства оборони сказав CNN, що йдеться про високошвидкісну ракету AGM-88 (HARM).
Довідка
За інформацією ВПС США, ракети HARM виробництва Raytheon мають дальність дії понад 48 кілометрів. Ракети можуть бути використані для ураження російських зенітних радіолокаційних систем, таких як С-400, через які ВПС України важко діяти на великих ділянках українського повітряного простору.
Крім цього, ракети можуть бути націлені на російські протибатарейні радари, які армія рф використовує для наведення на українську артилерію.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що виділення США нового пакету оборонної допомоги для України обсягом в 1 мільярд доларів свідчить про високий рівня довіри між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом.