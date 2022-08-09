В Пентагоне подтвердили передачу Украине ракет HARM

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, отметил, что США отправили "некоторое количество" противорадиолокационных ракет в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Каль не уточнил, сколько ракет США предоставили или когда именно они были отправлены. Также он не сказал прямо, какой тип противорадиолокационных ракет был отправлен в Украину. По его словам, это часть недавних пакетов помощи.

Цитата

"Мы делаем многое, чтобы в краткосрочной перспективе военно-воздушные силы Украины оставались в воздухе, а также были более боеспособными", - отметил он.

Дополнение

Это впервые, когда Пентагон признал отправку Украине ракет, которые могут быть использованы для поражения российских радиолокационных систем.

Представитель Министерства обороны сказал CNN, что речь идет о высокоскоростной ракете AGM-88 (HARM).

Справка

По информации ВВС США, ракеты HARM производства Raytheon имеют дальность действия более 48 километров. Ракеты могут использоваться для поражения российских зенитных радиолокационных систем, таких как С-400, из-за которых ВВС Украины трудно действовать на больших участках украинского воздушного пространства.

Кроме этого, ракеты могут быть нацелены на российские противобатарейные радары, которые армия рф использует для наведения на украинскую артиллерию.

Напомним 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выделение США нового пакета оборонной помощи для Украины объемом в 1 миллиард долларов свидетельствует о высоком уровне доверия между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.

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