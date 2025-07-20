У Павлограді повідомляють про вибухи на тлі тривоги та загрози балістики
Київ • УНН
У Павлограді на Дніпропетровщині чутно вибухи на тлі оголошеної балістичної загрози з південного сходу. Це відбувається після нещодавньої наймасованішої атаки на місто.
У Павлограді на Дніпропетровщині, який нещодавно зазнав наймасованішої атаки з боку загарбників, знову чутно вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки. Трохи раніше було повідомлено про Балістичну загрозу з південного сходу, передає УНН із посиланням на місцеві сторінки у мережі.
Деталі
"Укриття! Балістика з південного сходу", повідомляли пабліки Павлограда. Відопвідне оголошення послідувало за офіційним повідомленням Повітряних Сил
Загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу!
За даними місцевих, у Павлограді на Дніпропетровщині у ці хвилини було чутно вибухи.
Нагадаємо
У ніч проти 19 липня російські війська здійснили наймасованішу атаку на Павлоград, застосувавши ракети та безпілотники.