У Павлограді повідомляють про вибухи на тлі тривоги та загрози балістики

У Павлограді на Дніпропетровщині, який нещодавно зазнав наймасованішої атаки з боку загарбників, знову чутно вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки. Трохи раніше було повідомлено про Балістичну загрозу з південного сходу, передає УНН із посиланням на місцеві сторінки у мережі.

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"Укриття! Балістика з південного сходу", повідомляли пабліки Павлограда. Відопвідне оголошення послідувало за офіційним повідомленням Повітряних Сил

Загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу! - передавали ПС ЗСУ.

За даними місцевих, у Павлограді на Дніпропетровщині у ці хвилини було чутно вибухи.

Нагадаємо

У ніч проти 19 липня російські війська здійснили наймасованішу атаку на Павлоград, застосувавши ракети та безпілотники.