В Павлограде сообщают о взрывах на фоне тревоги и угрозы баллистики

В Павлограде Днепропетровской области, который недавно подвергся самой массированной атаке со стороны захватчиков, снова слышны взрывы. Об этом сообщают местные паблики. Чуть ранее было сообщено о баллистической угрозе с юго-востока, передает УНН со ссылкой на местные страницы в сети.

Детали

"Укрытие! Баллистика с юго-востока", сообщали паблики Павлограда. Соответствующее объявление последовало за официальным сообщением Воздушных Сил

Угроза применения баллистического вооружения с юго-востока! - передавали ВС ВСУ.

По данным местных, в Павлограде Днепропетровской области в эти минуты были слышны взрывы.

Напомним

В ночь на 19 июля российские войска совершили самую массированную атаку на Павлоград, применив ракеты и беспилотники.