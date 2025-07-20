В Павлограде сообщают о взрывах на фоне тревоги и угрозы баллистики
Киев • УНН
В Павлограде на Днепропетровщине слышны взрывы на фоне объявленной баллистической угрозы с юго-востока. Это происходит после недавней самой массированной атаки на город.
В Павлограде Днепропетровской области, который недавно подвергся самой массированной атаке со стороны захватчиков, снова слышны взрывы. Об этом сообщают местные паблики. Чуть ранее было сообщено о баллистической угрозе с юго-востока, передает УНН со ссылкой на местные страницы в сети.
Детали
"Укрытие! Баллистика с юго-востока", сообщали паблики Павлограда. Соответствующее объявление последовало за официальным сообщением Воздушных Сил
Угроза применения баллистического вооружения с юго-востока!
По данным местных, в Павлограде Днепропетровской области в эти минуты были слышны взрывы.
Напомним
В ночь на 19 июля российские войска совершили самую массированную атаку на Павлоград, применив ракеты и беспилотники.