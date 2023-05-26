У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ проти активістів, які намагалися заблокувати зустріч TotalEnergies
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. В п'ятницю вранці біля паризького залу Плейєль, де сьогодні мають відбутися збори акціонерів компанії TotalEnergies, спалахнули сутички між поліцією та учасниками кліматичних протестів. Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати частину демонстрантів. Про це повідомляє BFMTV, пише УНН.
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Близько десяти активістів сіли на землю перед входом до залу Плейєль, де цієї п'ятниці зранку мають відбутися загальні збори акціонерів TotalEnergies.
Протестувальники, які встигли сісти на підлогу перед входом до зали, були виведені поліцією, яка оточила ділянку вулиці Фобур Сент-Оноре. За інформацією, поліція застосувала сльозогінний газ проти активістів.
Демонстранти розбили табір, намагаючись перешкодити проведенню річних зборів, згідно із заздалегідь оголошеними закликами.
Причиною напруженості стала екологічна відповідальність TotalEnergies. Французький гігант та його недоброзичливці ведуть справжню комунікаційну битву щодо вуглецевих викидів.
З цього року великі компанії зобов'язані публікувати дані про викид вуглецевого сліду.
Проте кожна компанія має власну методологію для проведення цих розрахунків. Наприклад, у звіті Greenpeace та Factor-X компанія TotalEnergies звинувачується в тому, що у 2019 році вона викинула в атмосферу еквівалент 1,64 мільярда тонн вуглекислого газу, у той час, як вона публічно заявляла лише про 455 мільйонів тонн.
Близько 10 000 акціонерів групи Follow This навіть подали резолюцію, яка буде винесена на обговорення на загальних зборах акціонерів. Збори мають розпочатися о 10 ранку цієї п'ятниці.
Échauffourées entre des manifestants et la police devant la salle Pleyel à Paris, où se tient l'AG de TotalEnergies pic.twitter.com/i240ijMLMM— BFMTV (@BFMTV) May 26, 2023
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