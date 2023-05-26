У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ проти активістів, які намагалися заблокувати зустріч TotalEnergies

ukru
Ексклюзив
05:38 • 249 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 275705 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 373160 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 306885 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 341670 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 306240 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 222597 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206928 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165529 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 538900 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
91 %
745 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

30 березня, 19:48 • 22701 перегляди
Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

30 березня, 20:09 • 20352 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 19192 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 14933 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 13734 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 396139 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 538901 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 571769 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 568708 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 468450 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 206372 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 373163 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 176205 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 167034 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137863 перегляди
Актуальне
У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ проти активістів, які намагалися заблокувати зустріч TotalEnergies

У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ проти активістів, які намагалися заблокувати зустріч TotalEnergies

Київ • УНН

 • 477520 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. В п'ятницю вранці біля паризького залу Плейєль, де сьогодні мають відбутися збори акціонерів компанії TotalEnergies, спалахнули сутички між поліцією та учасниками кліматичних протестів. Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати частину демонстрантів. Про це повідомляє BFMTV, пише УНН.

Деталі

Близько десяти активістів сіли на землю перед входом до залу Плейєль, де цієї п'ятниці зранку мають відбутися загальні збори акціонерів TotalEnergies.

Протестувальники, які встигли сісти на підлогу перед входом до зали, були виведені поліцією, яка оточила ділянку вулиці Фобур Сент-Оноре. За інформацією, поліція застосувала сльозогінний газ проти активістів.

Демонстранти розбили табір, намагаючись перешкодити проведенню річних зборів, згідно із заздалегідь оголошеними закликами.

Причиною напруженості стала екологічна відповідальність TotalEnergies. Французький гігант та його недоброзичливці ведуть справжню комунікаційну битву щодо вуглецевих викидів.

З цього року великі компанії зобов'язані публікувати дані про викид вуглецевого сліду.

Проте кожна компанія має власну методологію для проведення цих розрахунків. Наприклад, у звіті Greenpeace та Factor-X компанія TotalEnergies звинувачується в тому, що у 2019 році вона викинула в атмосферу еквівалент 1,64 мільярда тонн вуглекислого газу, у той час, як вона публічно заявляла лише про 455 мільйонів тонн.

Близько 10 000 акціонерів групи Follow This навіть подали резолюцію, яка буде винесена на обговорення на загальних зборах акціонерів. Збори мають розпочатися о 10 ранку цієї п'ятниці.

Échauffourées entre des manifestants et la police devant la salle Pleyel à Paris, où se tient l'AG de TotalEnergies pic.twitter.com/i240ijMLMM

— BFMTV (@BFMTV) May 26, 2023

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Франція заборонила внутрішні рейси на короткі маршрути, щоб зменшити викиди вуглецю

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.44
Bitcoin
$81,848.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,145.09
Ethereum
$1,805.17