В Париже полиция применила слезоточивый газ против активистов, которые пытались заблокировать встречу TotalEnergies

Детали

Около десяти активистов сели на землю перед входом в зал Плейель, где в эту пятницу утром должно состояться общее собрание акционеров TotalEnergies.

Протестующие, которые успели сесть на пол перед входом в зал, были выведены полицией, которая оцепила участок улицы Фобур Сент-Оноре. По информации, полиция применила слезоточивый газ против активистов.

Демонстранты разбили лагерь, пытаясь помешать проведению годового собрания, согласно заранее объявленным призывам.

Причиной напряженности стала экологическая ответственность TotalEnergies. Французский гигант и его недоброжелатели ведут настоящую коммуникационную битву по углеродным выбросам.

С этого года крупные компании обязаны публиковать данные о выбросе углеродного следа.

Однако каждая компания имеет собственную методологию для проведения этих расчетов. Например, в отчете Greenpeace и Factor-X компания TotalEnergies обвиняется в том, что в 2019 году она выбросила в атмосферу эквивалент 1,64 миллиарда тонн углекислого газа, в то время как она публично заявляла лишь о 455 миллионах тонн.

Около 10 000 акционеров группы Follow This даже подали резолюцию, которая будет вынесена на обсуждение на общем собрании акционеров. Собрание должно начаться в 10 утра в эту пятницу.

Échauffourées entre des manifestants et la police devant la salle Pleyel à Paris, où se tient l'AG de TotalEnergies pic.twitter.com/i240ijMLMM

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