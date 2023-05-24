Франція заборонила внутрішні рейси на короткі маршрути, щоб зменшити викиди вуглецю
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Франція у вівторок, 23 травня, офіційно заборонила внутрішні рейси на коротких маршрутах, які можна подолати на потязі менш ніж за дві з половиною години. Цей крок спрямований на скорочення викидів вуглецю авіакомпаній, пише УНН з посиланням на France 24.
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Зазначається, що незважаючи на те, що цей захід був включений у кліматичний закон 2021 року та вже застосований на практиці, деякі авіакомпанії звернулися до Європейської комісії з проханням перевірити його законність. Ця зміна здебільшого виключає авіасполучення між Парижем і регіональними вузлами, такими як Нант, Ліон і Бордо, при цьому не стосується стикувальних рейсів.
Критики відзначають, що заходи є "символічними заборонами". Тимчасовий керівник промислової групи Airlines for Europe (A4E) Лоран Донсель розповів, що уряди повинні підтримувати "реальні та значні рішення" щодо викидів вуглецю авіакомпаній. Він додав, що Брюссель виявив, що "заборона цих поїздок матиме лише мінімальний вплив" на викиди CO2.
Компанія A4E висвітлила власну стратегію "нульового прибутку" до 2050 року, яка передбачає перехід на реактивне паливо з невикопних джерел і розгортання літаків, що працюють на акумуляторах або водневих двигунах. Цей крок стався, оскільки французькі політики також обговорювали, як зменшити викиди від приватних літаків.
Нагадаємо
Уряд Франції оприлюднив план прискореного скорочення викидів парникових газів, за яким викиди мають скоротитись на 50% до 2030 року порівняно з рівнем 1990 року.