Франция запретила внутренние рейсы на короткие маршруты, чтобы уменьшить выбросы углерода

Детали

Отмечается, что несмотря на то, что эта мера была включена в климатический закон 2021 года и уже применена на практике, некоторые авиакомпании обратились в Европейскую комиссию с просьбой проверить его законность. Это изменение в основном исключает авиасообщение между Парижем и региональными узлами, такими как Нант, Лион и Бордо, при этом не касается стыковочных рейсов.

Критики отмечают, что меры являются "символическими запретами". Временный руководитель промышленной группы Airlines for Europe (A4E) Лоран Донсель рассказал, что правительства должны поддерживать "реальные и значительные решения" по выбросам углерода авиакомпаний. Он добавил, что Брюссель обнаружил, что "запрет этих поездок будет иметь лишь минимальное влияние" на выбросы CO2.

Компания A4E осветила собственную стратегию "нулевой прибыли" до 2050 года, которая предусматривает переход на реактивное топливо из неископаемых источников и развертывание самолетов, работающих на аккумуляторах или водородных двигателях. Этот шаг произошел, поскольку французские политики также обсуждали, как уменьшить выбросы от частных самолетов.

Напомним

Правительство Франции обнародовало план ускоренного сокращения выбросов парниковых газов, по которому выбросы должны сократиться на 50% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.