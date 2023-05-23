Франція скоротить викиди парникових газів на 50 % до 2030 року
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня.УНН. У понеділок уряд Франції оприлюднив план прискореного скорочення викидів парникових газів, за яким викиди мають скоротитись на 50% до 2030 року порівняно з рівнем 1990 року, повідомляє AFP, пише УНН.
Деталі
План дій, який оприлюднила прем’єр-міністр Елізабет Борн, містить детальні цифри скорочень для окремих секторів економіки, починаючи від транспортної галузі та закінчуючи домогосподарствами.
Цілі плану спрямовані на те, щоб реалізувати прагнення Франції щодо скорочення викидів вуглецю у відповідність до цілі ЄС на 2030 рік.
Наразі Франція скоротила свої викиди на 25 відсотків порівняно з рівнем 1990 року, що вимагає значних нових зусиль, щоб досягти нової мети у 50 відсотків.
«Ми просимо небагато від найменших (забруднювачів) і багато від найбільших», — сказав журналістам помічник Борна, тобто близько половини зусиль буде спрямовано на компанії, чверть — на домогосподарства і чверть — на місцеву адміністрацію.
Доповнення
Уряд президента Еммануеля Макрона остерігається, що може спровокувати споживачів дорогими ініціативами до протестів.
Занепокоєння щодо зміни клімату підскочило до політичного порядку денного протягом останнього року. Країна переживає найспекотніший рік з моменту початку обліку минулого року. Рекордна загальнонаціональна зимова посуха в січні та лютому також призвела до побоювань щодо водопостачання цього літа.
Макрон, зізнавшись, що пізно усвідомив масштаби екологічних проблем планети, пообіцяв поставити зміну клімату в центр свого другого терміну на посаді, який розпочався у травні минулого року.
Він пообіцяв зробити Францію першою великою країною, яка відмовиться від викопного палива, і дав Борну додаткову посаду за «планування екологічного переходу».