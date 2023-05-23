Франция сократит выбросы парниковых газов на 50 % до 2030 года
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. В понедельник правительство Франции обнародовало план ускоренного сокращения выбросов парниковых газов, по которому выбросы должны сократиться на 50% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года, сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
План действий, который обнародовала премьер-министр Элизабет Борн, содержит подробные цифры сокращений для отдельных секторов экономики, начиная от транспортной отрасли и заканчивая домохозяйствами.
Цели плана направлены на то, чтобы реализовать стремление Франции по сокращению выбросов углерода в соответствие с целью ЕС на 2030 год.
В настоящее время Франция сократила свои выбросы на 25 процентов по сравнению с уровнем 1990 года, что требует значительных новых усилий, чтобы достичь новой цели в 50 процентов.
«Мы просим немного от самых маленьких (загрязнителей) и много от самых больших», — сказал журналистам помощник Борна, то есть около половины усилий будет направлено на компании, четверть — на домохозяйства и четверть — на местную администрацию.
Дополнение
Правительство президента Эммануэля Макрона опасается, что может спровоцировать потребителей дорогими инициативами к протестам.
Обеспокоенность по поводу изменения климата в последний год поднялась на политическую повестку дня. Страна переживает самый жаркий год с момента начала учета в прошлом году. Рекордная общенациональная зимняя засуха в январе и феврале также привела к опасениям по поводу водоснабжения этим летом.
Макрон, признавшись, что поздно осознал масштабы экологических проблем планеты, пообещал поставить изменение климата в центр своего второго срока в должности, который начался в мае прошлого года.
Он пообещал сделать Францию первой крупной страной, которая откажется от ископаемого топлива, и дал Борну дополнительную должность за «планирование экологического перехода».