У ПАР терористи розстріляли мікроавтобус, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. У Південно-Африканській Республіці в результаті нападу озброєних людей на маршрутне таксі загинули 11 людей, ще чотири постраждали. Про це повідомляє УНН з посиланням на eNCA.
Повідомляється, що убиті поверталися додому з похорону.
Причина розстрілу людей поки не відома.
Як повідомляв УНН, невідомий напав з ножем на пасажирів автобуса в Німеччині.
Нагадаємо, 18 липня, чоловік скоїв напад на бригаду швидкої допомоги в Дніпрі.
Нагадаємо, на Закарпатті під час виклику на місце компактного проживання циган було скоєно напад на бригаду екстреної медичної допомоги.
Police are still combing the scene of the #TaxiShooting on the R74. Video: @LdyGazette / Michaela Steele. pic.twitter.com/L9sgpn6xAl— Dasen Thathiah (@DasenThathiah) 21 июля 2018 г.