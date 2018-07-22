У ПАР терористи розстріляли мікроавтобус, є загиблі

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КИЇВ. 22 липня. УНН. У Південно-Африканській Республіці в результаті нападу озброєних людей на маршрутне таксі загинули 11 людей, ще чотири постраждали. Про це повідомляє УНН з посиланням на eNCA.

Повідомляється, що убиті поверталися додому з похорону.

Причина розстрілу людей поки не відома.

Як повідомляв УНН, невідомий напав з ножем на пасажирів автобуса в Німеччині.

Нагадаємо, 18 липня, чоловік скоїв напад на бригаду швидкої допомоги в Дніпрі.

Нагадаємо, на Закарпатті під час виклику на місце компактного проживання циган було скоєно напад на бригаду екстреної медичної допомоги.

Police are still combing the scene of the #TaxiShooting on the R74. Video: @LdyGazette / Michaela Steele. pic.twitter.com/L9sgpn6xAl

— Dasen Thathiah (@DasenThathiah) 21 июля 2018 г.

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