В ЮАР террористы расстреляли микроавтобус, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Южно-Африканской Республике в результате нападения вооруженных людей на маршрутное такси погибли 11 человек, еще четыре пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на eNCA.
Сообщается, что убитые возвращались домой с похорон.
Причина расстрела людей пока не известна.
Как сообщал УНН, неизвестный напал с ножом на пассажиров автобуса в Германии.
Напомним, 18 июля, мужчина совершил нападение на бригаду скорой помощи в Днепре.
Напомним, на Закарпатье во время вызова на место компактного проживания ромов было совершено нападение на бригаду экстренной медицинской помощи.
Police are still combing the scene of the #TaxiShooting on the R74. Video: @LdyGazette / Michaela Steele. pic.twitter.com/L9sgpn6xAl- Dasen Thathiah (@DasenThathiah) 21 июля 2018 г.