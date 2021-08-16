У Пакистані підірвали автівку з людьми: загинули 10 осіб

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. У пакистанському місті Карачі кинули гранату у вантажівку, в якій люди поверталися додому з весільної церемонії, загинули щонайменше 10 осіб. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У вантажівці з відкритим кузовом перебувало близько 20 людей. Зазначають, що перед терактом нападники переслідували машину.

Серед загиблих є жінки та діти. Жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальність за напад.

Поліція розпочала розслідування.

Нагадаємо

15 серпня, близько 8:50 ранку стався вибух у житловому приміщенні на першому поверсі двоповерхового будинку на вулиці Шмідта в Центральному районі міста Дніпро. Внаслідок події загинули двоє осіб.

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