У Пакистані підірвали автівку з людьми: загинули 10 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У пакистанському місті Карачі кинули гранату у вантажівку, в якій люди поверталися додому з весільної церемонії, загинули щонайменше 10 осіб. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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У вантажівці з відкритим кузовом перебувало близько 20 людей. Зазначають, що перед терактом нападники переслідували машину.
Серед загиблих є жінки та діти. Жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальність за напад.
Поліція розпочала розслідування.
Нагадаємо
15 серпня, близько 8:50 ранку стався вибух у житловому приміщенні на першому поверсі двоповерхового будинку на вулиці Шмідта в Центральному районі міста Дніпро. Внаслідок події загинули двоє осіб.