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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 110484 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 132596 просмотра

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2 марта, 18:35 • 194015 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140449 просмотра

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132367 просмотра

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В Пакистане взорвали автомобиль с людьми: погибли 10 человек

В Пакистане взорвали автомобиль с людьми: погибли 10 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. В пакистанском городе Карачи бросили гранату в грузовик, в котором люди возвращались домой со свадебной церемонии, погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В грузовике с открытым кузовом находилось около 20 человек. Отмечают, что перед терактом нападавшие преследовали машину.

Среди погибших есть женщины и дети. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Полиция начала расследование.

Напомним

15 августа, около 8:50 утра произошел взрыв в жилом помещении на первом этаже двухэтажного дома на улице Шмидта в Центральном районе города Днепр. В результате происшествия погибли два человека.

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