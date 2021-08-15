Вибух прогримів у житловому будинку в Дніпрі: загинули двоє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Сьогодні, 15 серпня, близько 8:50 ранку стався вибух у житловому приміщенні на першому поверсі двоповерхового будинку на вулиці Шмідта в Центральному районі міста Дніпро. Внаслідок події загинули двоє осіб. Про це УНН повідомили в поліції Дніпропетровської області.
Деталі
Внаслідок події, за даними правоохоронці, загинули чоловік та жінка 1980 та 1961 років народження, які на момент вибуху перебували в квартирі. За попередньою інформацією, в домоволодінні стався вибух газоповітряної суміші.
За інформацією ДСНС, в приміщенні, де була облаштована кухня, горіли домашні речі та меблі на площі 10 кв. м.
Пожежу локалізовано о 9:01 та ліквідовано о 9:31.
До гасіння займання було залучено 7 осіб особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
За цим фактом слідчим відкрито два кримінальні провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (з поміткою - нещасний випадок) та ч. 2 ст. 367 (cлужбова недбалість) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.