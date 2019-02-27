У ПА ОБСЄ врахували думку України щодо недопуску росіян до спостереження за виборами – Церетелі

Голова Верховної Ради зазначив, що президент Росії Володимир Путін неприховано оголошує, кого він хоче бачити президентом України. Тому “спільними зусиллями маємо не допустити, щоб таке сталося в Україні”, відзначив Парубій.

Церетелі повідомив, що в складі місії спостерігачів на виборах в Україні працюватиме близько 100 постійних представників з боку Парламентської асамблеї ОБСЄ, а разом з короткостроковими і довгостроковими спостерігачами як від асамблеї, так і від ОБСЄ — до тисячі людей.

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Раніше цього місяця в Організації з безпеки і співпраці в Європі неодноразово висловлювали глибокий жаль через рішення України не допускати до спостереження за президентськими виборами спостерігачів із Росії, яка в українському законодавстві визначена як держава-агресор.

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Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада ухвалила закон, що доповнює закони про вибори президента України, про вибори народних депутатів України і про місцеві вибори приписом, відповідно до якого “офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути: 1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом; 2) особа, пропозиції щодо якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом”.