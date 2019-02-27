У ПА ОБСЄ врахували думку України щодо недопуску росіян до спостереження за виборами – Церетелі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Парламентська асамблея Організації з безпеки та співпраці в Європі не включила представників Росії до складу місії спостерігачів на президентських виборах в Україні. Про це 27 лютого на зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм заявив президент асамблеї Георгій Церетелі, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Голова Верховної Ради зазначив, що президент Росії Володимир Путін неприховано оголошує, кого він хоче бачити президентом України. Тому “спільними зусиллями маємо не допустити, щоб таке сталося в Україні”, відзначив Парубій.

Церетелі повідомив, що в складі місії спостерігачів на виборах в Україні працюватиме близько 100 постійних представників з боку Парламентської асамблеї ОБСЄ, а разом з короткостроковими і довгостроковими спостерігачами як від асамблеї, так і від ОБСЄ — до тисячі людей.

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Раніше цього місяця в Організації з безпеки і співпраці в Європі неодноразово висловлювали глибокий жаль через рішення України не допускати до спостереження за президентськими виборами спостерігачів із Росії, яка в українському законодавстві визначена як держава-агресор.

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Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада ухвалила закон, що доповнює закони про вибори президента України, про вибори народних депутатів України і про місцеві вибори приписом, відповідно до якого “офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути: 1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом; 2) особа, пропозиції щодо якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом”.

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