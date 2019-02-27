В ПА ОБСЕ учли мнение Украины относительно недопущения россиян к наблюдению за выборами - Церетели
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не включила представителей России в состав миссии наблюдателей на президентских выборах в Украине. Об этом 27 февраля на встрече с председателем Верховной Рады Андреем Парубием заявил президент ассамблеи Георгий Церетели, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Председатель Верховной Рады отметил, что президент России Владимир Путин открыто объявляет, кого он хочет видеть президентом Украины. Поэтому “совместными усилиями должны не допустить, чтобы такое произошло в Украине”, отметил Парубий.
Церетели сообщил, что в составе миссии наблюдателей на выборах в Украине будет работать около 100 постоянных представителей со стороны Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а вместе с краткосрочными и долгосрочными наблюдателями как от ассамблеи, так и от ОБСЕ — до тысячи человек.
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Ранее в этом месяце в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе неоднократно выражали глубокое сожаление из-за решения Украины не допускать к наблюдению за президентскими выборами наблюдателей из России, в украинском законодательстве определена как государство-агрессор.
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Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон, дополняющий законы о выборах президента Украины о выборах народных депутатов Украины и о местных выборах предписанием, согласно которому “официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть: 1) лицо, являющееся гражданином ( подданным) государства, признанной Верховным Советом Украины государством-агрессором или государством-оккупантом; 2) лицо, предложения по которой инициировано или внесены государством, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом”.