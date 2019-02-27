В ПА ОБСЕ учли мнение Украины относительно недопущения россиян к наблюдению за выборами - Церетели

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 25501 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 47124 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120882 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123462 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124727 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122627 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 155075 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117346 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141294 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145197 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В ПА ОБСЕ учли мнение Украины относительно недопущения россиян к наблюдению за выборами - Церетели

Киев  •  УНН

 • 8154 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не включила представителей России в состав миссии наблюдателей на президентских выборах в Украине. Об этом 27 февраля на встрече с председателем Верховной Рады Андреем Парубием заявил президент ассамблеи Георгий Церетели, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Председатель Верховной Рады отметил, что президент России Владимир Путин открыто объявляет, кого он хочет видеть президентом Украины. Поэтому “совместными усилиями должны не допустить, чтобы такое произошло в Украине”, отметил Парубий.

Церетели сообщил, что в составе миссии наблюдателей на выборах в Украине будет работать около 100 постоянных представителей со стороны Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а вместе с краткосрочными и долгосрочными наблюдателями как от ассамблеи, так и от ОБСЕ — до тысячи человек.

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Ранее в этом месяце в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе неоднократно выражали глубокое сожаление из-за решения Украины не допускать к наблюдению за президентскими выборами наблюдателей из России, в украинском законодательстве определена как государство-агрессор.

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Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон, дополняющий законы о выборах президента Украины о выборах народных депутатов Украины и о местных выборах предписанием, согласно которому “официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть: 1) лицо, являющееся гражданином ( подданным) государства, признанной Верховным Советом Украины государством-агрессором или государством-оккупантом; 2) лицо, предложения по которой инициировано или внесены государством, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом”.

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