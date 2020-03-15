У Офісі Президента дали відео-поради для людей з підозрою на ГРВІ або коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Офіс Президента виклав відео-поради як поводити себе, якщо відчуваєте симптоми ГРВІ або маєте підозру на коронавірус. Відповідне відео з’явилося на сторінці Facebook ОП, передає УНН.
"Як діяти, якщо відчуваєте в себе симптоми ГРВІ або ж маєте підозру, що захворіли на коронавірус?", - йдеться у підписі під відео.
Нагадаємо, у Чернівецькій області з підозрою на коронавірус сьогодні госпіталізували трьох осіб: чоловіка та маму з дитиною.