В Офисе Президента дали видео-советы для людей с подозрением на ОРВИ или коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Офис Президента выложил видео-советы как вести себя, если чувствуете симптомы ОРВИ или подозреваете коронавирус. Соответствующее видео появилось на странице Facebook ОП, передает УНН.
"Как действовать, если чувствуете в себе симптомы ОРВИ или подозреваете, что заболели коронавирусом?", - говорится в подписи под видео.
Напомним, в Черновицкой области с подозрением на коронавирус сегодня госпитализировали трех человек: мужчину и маму с ребенком.