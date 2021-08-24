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У Нью-Йорку вперше губернатором стала жінка

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Член Демократичної партії, віце-губернатор Кеті Хочул стала першою жінкою, яка присягнула на посаду губернатора штату Нью-Йорк на приватній церемонії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тhe Guardian.

Деталі

Після урочистої присяги Хочул сказала, що початок її роботи — це відродження віри в уряд.

Однією з перших проблем, що постають перед Хочул, буде встановлення її губернаторства як нового початку після ворожого клімату, який був навколо її попередника Ендрю Куомо. Вона пообіцяла усунути усіх співробітників Куомо, які діяли неетично.

Цитата

“Я хочу, щоб люди знову повірили в наш уряд. Для мене важливо, щоб люди мали віру — наша сила випливає з віри та впевненості людей, які поклали нас на ці посади, і я сприймаю це дуже серйозно”, - заявила політик.

Вона також розповіла про “зміну культури Олбані” і з нетерпінням чекає нового підходу до співпраці.

Перші два важливі адміністративні призначення Хочул дісталися жінкам. Її новим юрисконсультом стане Елізабет Файн, а її головним помічником, на посаду секретаря губернатора, буде Карен Персічіллі Кеог.

Нагадаємо

Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо був визнаний винним в сексуальних домаганнях до кількох жінок, включаючи нинішніх і колишніх державних службовців. Згодом він заявив, що йде у відставку.

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