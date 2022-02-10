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The New York Times

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У Нью-Йорку в п'ятницю планують звільнити до 3000 невакцинованих працівників

У Нью-Йорку в п'ятницю планують звільнити до 3000 невакцинованих працівників

Київ • УНН

 • 18413 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. У Нью-Йорку звільняють 3000 робочих за відмову від вакцинації, це займає менше 1 відсотка міських працівників. Про це повідомляє УНН з посиланням на New Yourk Times.

Деталі

Незважаючи на те, що деякі штати США планують скасувати носіння маски та інші обмеження, інші штати все ще знаходяться під контролем Omicron з високою можливістю передачі.

Очікується, що Нью-Йорк звільнить до 3000 муніципальних працівників у п’ятницю за відмову від вакцинації від коронавірусу, згідно з офісом мерії – цифра, яка становить менше 1 відсотка робочої сили міста, але все ще є, можливо, найбільшим скороченням працівників в країні, яка пов’язана з обов’язковим використанням вакцин.

Мова йде про міських службовців, таких як поліцейські, пожежники та вчителі і багато з цих працівників мали отримати принаймні одну дозу вакцини до п’ятниці.

Цитата

«Нам потрібно, щоб люди були вакциновані», – сказав мер Ерік Адамс в інтерв’ю минулого тижня на NY1. «Ми не хочемо нікого звільняти».

Інші міста, такі як Бостон і Чикаго, також почали вимагати вакцинації для міських службовців і зіткнулися з серйозним відштовхуванням з боку профспілок і працівників . В інших місцях, таких як Сан-Франциско , штат Вашингтон і Массачусетс , сотні працівників втратили роботу, хоча більшість з них дотримувалися мандатів.

Багато медичних експертів стверджують, що "мандат" ефективний у тому, щоб переконати більше людей зробити щеплення , що, на їхню думку, важливо для запобігання поширенню вірусу. Повноваження в компаніях і в інших місцях зазвичай були успішними після виконання, в тому числі в приватних компаніях, таких як Tyson Foods .

У понеділок група працівників Нью-Йорка протестувала проти мандата щодо вакцинації, пройшовши через Бруклінський міст, несучи таблички з написами «Вогонь Фаучі» та «Невакциновані життя мають значення». Деякі працівники, ймовірно, будуть оскаржувати будь-які звільнення в суді.

З 12 000 невакцинованих працівників у Нью-Йорку близько 3 000, які перебували у неоплачуваній відпустці станом на кінець січня, могли бути першими, кого звільнили. Крім того, приблизно 1000 інших нових міських службовців повинні показати докази двох доз до п’ятниці.

Міська влада припустила, що кількість звільнених може зменшитися, оскільки все більше міських працівників отримують щеплення незадовго до встановленого терміну.

Деякі міські установи з нижчим рівнем вакцинації могли б звільнити більше працівників. Найнижчі показники мають управління поліції та управління, де 88 відсотків працівників, які отримали одну дозу. Близько 95 відсотків працівників пожежної охорони отримали одну дозу.

Профспілка вчителів повідомила, що департамент освіти надіслав близько 700 своїм членам повідомлення про звільнення. У середу ввечері профспілка заявила, що приєднується до позову лідерів лейбористів про забезпечення належного процесу при будь-яких звільненнях.

Близько 13 000 працівників подали заявки на звільнення, 54 відсотки цих запитів було оброблено, з них близько 2100 було схвалено і 4910 було відмовлено.

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