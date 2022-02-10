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В Нью-Йорке в пятницу планируют уволить до 3000 невакцинированных работников

В Нью-Йорке в пятницу планируют уволить до 3000 невакцинированных работников

Киев • УНН

 • 18408 просмотра

КИЕВ. 11 Февраля. УНН. В Нью-Йорке увольняют 3000 рабочих за отказ от вакцинации, это занимает менее 1 процента городских работников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на New Yourk Times.

Детали

Несмотря на то, что некоторые штаты США планируют отменить ношение маски и другие ограничения, остальные штаты все еще находятся под контролем Omicron с высокой возможностью передачи.

Ожидается, что Нью-Йорк уволит до 3000 муниципальных работников в пятницу за отказ от вакцинации от коронавируса, согласно офисом мэрии - цифра, которая составляет менее 1 процента рабочей силы города, но все еще является, возможно, самым большим сокращением работников в стране, которая связана с обязательным использованием вакцин.

Речь идет о городских служащих, таких как полицейские, пожарные и учителя, и многие из этих сотрудников должны были получить хотя бы одну дозу вакцины до пятницы.

Цитата

"Нам нужно, чтобы люди были вакцинированы", - сказал мэр Эрик Адамс в интервью на прошлой неделе на NY1. "Мы не хотим никого увольнять".

Другие города, такие как Бостон и Чикаго, также начали требовать вакцинации для городских служащих и столкнулись с серьезным отталкиванием со стороны профсоюзов и работников. В других городах, таких как Сан-Франциско, штат Вашингтон и Массачусетс, сотни работников потеряли работу, хотя большинство из них придерживались мандатов.

Многие медицинские эксперты утверждают, что "мандат" эффективен в том, чтобы убедить больше людей сделать прививку, что, по их мнению, важно для предотвращения распространения вируса. Полномочия в компаниях и в других местах обычно были успешными после выполнения, в том числе в частных компаниях.

В понедельник группа работников Нью-Йорка, протестовала против мандата о вакцинации, пройдя через Бруклинский мост, неся таблички с надписями "Огонь Фаучи" и "Не вакцинированные имеют значение в жизни". Некоторые работники, вероятно, будут оспаривать любые увольнения в суде.

С 12 000 невакцинированных работников в Нью-Йорке около 3 000, которые находились в неоплачиваемом отпуске по состоянию на конец января. Кроме того, примерно 1000 других новых городских служащих должны показать доказательства двух доз до пятницы.

Городские власти предположили, что количество уволенных может уменьшиться, поскольку все больше городских работников получают прививку незадолго до установленного срока.

Некоторые городские учреждения с более низким уровнем вакцинации могли бы уволить больше работников. Самые низкие показатели имеют управление полиции и управления, где 88 процентов работников получили одну дозу. Около 95 % работников пожарной охраны получили одну вакцину.

Профсоюз учителей сообщила, что департамент образования направил около 700 своим членам уведомление об увольнении. В среду вечером профсоюз заявила, что присоединяется к иску лидеров лейбористов об обеспечении надлежащего процесса при любых увольнениях.

Около 13 000 работников подали заявки на увольнение, 54 процента этих запросов было обработано, из них около 2100 было одобрено и 4910 было отказано.

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