У Нью-Йорку пройшов парад русалок
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. На півострові Коні-Айленд у Нью-Йорку пройшов щорічний парад русалок, передає УНН.
Парад русалок у Нью-Йорку проходить кожного року у день літнього сонцестояння, найдовшого дня року і офіційного початку літа у Північній півкулі.
Сотні тисяч людей у цей день відвідують південну околицю Брукліна, одягнені в яскраве та блискуче вбрання. Парад проходить з 1983 року і має на меті оживити міфологію для місцевих жителів та подарувати можливість художникам самовиразитися на публіці.
Відзначимо, що цього року це був вже 37-й парад русалок.
Нагадаємо, на Філіппінах проходить фестиваль кактусів.