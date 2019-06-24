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У Нью-Йорку пройшов парад русалок

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. На півострові Коні-Айленд у Нью-Йорку пройшов щорічний парад русалок, передає УНН.

У Нью-Йорку пройшов парад русалок

Парад русалок у Нью-Йорку проходить кожного року у день літнього сонцестояння, найдовшого дня року і офіційного початку літа у Північній півкулі.

Сотні тисяч людей у цей день відвідують південну околицю Брукліна, одягнені в яскраве та блискуче вбрання. Парад проходить з 1983 року і має на меті оживити міфологію для місцевих жителів та подарувати можливість художникам самовиразитися на публіці.

Відзначимо, що цього року це був вже 37-й парад русалок.

Нагадаємо, на Філіппінах проходить фестиваль кактусів

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