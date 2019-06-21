На Філіппінах проходить фестиваль кактусів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. На Філіппінах сьогодні проходить фестиваль кактусів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Хinhua.
Чотириденний фестиваль з експонатами, лекціями та базаром буде тривати до 23 червня.
Слово "кактус" походить від грец. Κακτος, яке в класичній грецькій мові використовувалося для позначення одного з видів реп'яху.
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Кактуси — рослини Нового Світу, тобто походять з Південної і Північної Америки, а також островів Вест-Індії.
Як повідомляв УНН, російські туристи зіпсували столітні кактуси у Нікітському ботсаду написами про Б.Обаму