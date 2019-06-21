На Филиппинах проходит фестиваль кактусов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. На Филиппинах сегодня проходит фестиваль кактусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Хinhua.
Четырехдневный фестиваль с экспонатами, лекциями и рынком будет продолжаться до 23 июня.
Слово "кактус" происходит от греч. Κακτος, которое в классическом греческом языке использовалось для обозначения одного из видов репейника.
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Кактусы - растения Нового Света, то есть происходят из Южной и Северной Америки, а также островов Вест-Индии.
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