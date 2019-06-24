В Нью-Йорке прошел парад русалок
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. На полуострове Кони-Айленд в Нью-Йорке прошел ежегодный парад русалок, передает УНН.
Парад русалок в Нью-Йорке проходит ежегодно в день летнего солнцестояния, самого длинного дня года и официального начала лета в Северном полушарии.
Сотни тысяч людей в этот день посещают южную окраину Бруклина, одетые в яркие и блестящие наряды. Парад проходит с 1983 года и имеет целью оживить мифологию для местных жителей и подарить возможность художникам выразить себя на публике.
Отметим, что в этом году это был уже 37-й парад русалок.
Напомним, на Филиппинах проходит фестиваль кактусов.