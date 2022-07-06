У Норвегії нафтогазовики оголосили страйк через низьку зарплатню
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Норвезькі офшорні нафтогазовики оголосили страйк через низьку зарплатню зарплату. Вони погрожували зупинити роботу, що дозволило скоротити експорт газу з країни майже на 60 відсотків і посилити дефіцит поставок, пов’язаний з війною в Україні. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Норвезькі працівники нафтових та газових компаній були стурбовані прискоренням інфляції, що зменшує їхні зарплати.
Минулого тижня їм не погодили підвищення зарплати на 4-4,5 відсотка, після чого й виникли страйки.
Нафта і газ з Норвегії, другого за величиною постачальника енергії в Європі після Росії, та користуються високим попитом, оскільки країна вважається надійним і передбачуваним постачальником, особливо враховуючи, що російський газопровід «Північний потік-1» буде закритий на технічне обслуговування з 11 липня на 10 днів.
За гіршим сценарієм Бельгія та Британія не отримували б норвезького газу з суботи, заявив оператор газопроводу Gassco.
Нагадаємо
Ціни нафти Brent зупинилися на тлі зважування ринком перебоїв з поставками та побоювання рецесії.