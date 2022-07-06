У Норвегії нафтогазовики оголосили страйк через низьку зарплатню

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Норвезькі працівники нафтових та газових компаній були стурбовані прискоренням інфляції, що зменшує їхні зарплати.

Минулого тижня їм не погодили підвищення зарплати на 4-4,5 відсотка, після чого й виникли страйки.

Нафта і газ з Норвегії, другого за величиною постачальника енергії в Європі після Росії, та користуються високим попитом, оскільки країна вважається надійним і передбачуваним постачальником, особливо враховуючи, що російський газопровід «Північний потік-1» буде закритий на технічне обслуговування з 11 липня на 10 днів.

За гіршим сценарієм Бельгія та Британія не отримували б норвезького газу з суботи, заявив оператор газопроводу Gassco.

Нагадаємо

Ціни нафти Brent зупинилися на тлі зважування ринком перебоїв з поставками та побоювання рецесії.