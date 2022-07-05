Ціни нафти Brent зупинилися на тлі зважування ринком перебоїв з поставками та побоювання рецесії

За даними Bloomberg станом на 8:24, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,26%.

При цьому ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 110,50 долара за барель, додавши 1,91%.

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Ціни на нафту марки Brent практично не змінилися у вівторок, скасувавши попереднє зростання на 1 долар, на тлі того, як інвестори зважували побоювання з приводу постачання, підкреслені потенційним скороченням видобутку в Норвегії, та побоювання щодо можливої ​​глобальної рецесії, яка скоротить попит на пальне, пише Reuters.