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Цены на нефть Brent остановились на фоне взвешивания рынком перебоев с поставками и опасения рецессии

Цены на нефть Brent остановились на фоне взвешивания рынком перебоев с поставками и опасения рецессии

Киев • УНН

 • 136753 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре во вторник утром во время торгов выросли в цене до 113,80 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные торгов.

По данным Bloomberg по состоянию на 8:24, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,26%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 110,50 доллара за баррель, прибавив 1,91%.

Детали

Цены на нефть марки Brent практически не изменились во вторник, отменив предыдущий рост на 1 доллар, на фоне того, как инвесторы взвешивали опасения по поводу поставок, подчеркнутые потенциальным сокращением добычи в Норвегии, и опасения относительно возможной глобальной рецессии, которая сократит спрос на горючее, пишет Reuters.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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