Цены на нефть Brent остановились на фоне взвешивания рынком перебоев с поставками и опасения рецессии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре во вторник утром во время торгов выросли в цене до 113,80 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные торгов.
По данным Bloomberg по состоянию на 8:24, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,26%.
При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 110,50 доллара за баррель, прибавив 1,91%.
Детали
Цены на нефть марки Brent практически не изменились во вторник, отменив предыдущий рост на 1 доллар, на фоне того, как инвесторы взвешивали опасения по поводу поставок, подчеркнутые потенциальным сокращением добычи в Норвегии, и опасения относительно возможной глобальной рецессии, которая сократит спрос на горючее, пишет Reuters.