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В Норвегии нефтегазовики объявили забастовку из-за низкой зарплаты

В Норвегии нефтегазовики объявили забастовку из-за низкой зарплаты

Киев • УНН

 • 158787 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Норвежские оффшорные нефтегазовики объявили забастовку из-за низкой зарплаты зарплату. Они угрожали остановить работу, что позволило сократить экспорт газа из страны почти на 60 процентов и усилить дефицит поставок, связанный с войной в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Норвежские работники нефтяных и газовых компаний были озабочены ускорением инфляции, что уменьшает их зарплаты. 

На прошлой неделе им не согласовали повышение зарплаты на 4-4,5 процента, после чего и возникли забастовки.

Нефть и газ из Норвегии, второго по величине поставщика энергии в Европе после России, пользуются высоким спросом, поскольку страна считается надежным и предполагаемым поставщиком, особенно учитывая, что российский газопровод «Северный поток-1» будет закрыт на техническое обслуживание с 11 июля по 10 дней.

По худшему сценарию Бельгия и Британия не получали бы норвежского газа с субботы, заявил оператор газопровода Gassco.

Напомним

Цены на нефть Brent остановились на фоне взвешивания рынком перебоев с поставками и опасения рецессии.

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