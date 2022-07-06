В Норвегии нефтегазовики объявили забастовку из-за низкой зарплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Норвежские оффшорные нефтегазовики объявили забастовку из-за низкой зарплаты зарплату. Они угрожали остановить работу, что позволило сократить экспорт газа из страны почти на 60 процентов и усилить дефицит поставок, связанный с войной в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Норвежские работники нефтяных и газовых компаний были озабочены ускорением инфляции, что уменьшает их зарплаты.
На прошлой неделе им не согласовали повышение зарплаты на 4-4,5 процента, после чего и возникли забастовки.
Нефть и газ из Норвегии, второго по величине поставщика энергии в Европе после России, пользуются высоким спросом, поскольку страна считается надежным и предполагаемым поставщиком, особенно учитывая, что российский газопровод «Северный поток-1» будет закрыт на техническое обслуживание с 11 июля по 10 дней.
По худшему сценарию Бельгия и Британия не получали бы норвежского газа с субботы, заявил оператор газопровода Gassco.
Напомним
Цены на нефть Brent остановились на фоне взвешивания рынком перебоев с поставками и опасения рецессии.