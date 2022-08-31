У німецькому Лейпцигу невідомі намагалися підпалити дитячий садок, у якому виховуються українські діти
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Німецьке видання Bild повідомило, що У німецькому Лейпцигу невідомі намагалися підпалити дитячий садок, у якому виховуються українські діти, передає УНН.
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Інцидент стався 27 серпня, коли дитячий садок уже закрився. Біля входу, ймовірно, розлили легкозаймисту рідину і підпалили її. Вогонь пошкодив лише двері дитсадка.
Днем раніше була спроба підпалити будинок біженців, розташований за 700 метрів. У поліції вважають, що ці події можуть бути пов'язані.
Нагадаємо
Станом на початок серпня 900 479 громадян України зареєструвалися у Німеччині з початку повномасштабного вторгнення. Згідно з даними опитувань, майже 45% біженців прагнуть повернутися додому лише за умови, що влада буде в руках української адміністрації. Дві