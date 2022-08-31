В немецком Лейпциге неизвестные пытались поджечь детский сад, в котором воспитываются украинские дети
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Немецкое издание Bild сообщило, что В немецком Лейпциге неизвестные пытались поджечь детский сад, в котором воспитываются украинские дети, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел 27 августа, когда детский сад уже закрылся. У входа, вероятно, разлили легковоспламеняющуюся жидкость и подожгли ее. Огонь повредил только дверь детского сада.
Днем ранее была попытка поджечь дом беженцев, расположенный в 700 метрах. В полиции полагают, что эти события могут быть связаны.
Напомним
По состоянию на начало августа 900 479 граждан Украины зарегистрировались в Германии с начала полномасштабного вторжения. Согласно данным опросов, почти 45% беженцев стремятся вернуться домой только при условии, что власть будет в руках украинской администрации. Две