У Німеччині через пожежу у лікарні загинули четверо пацієнтів, ще 20 отримали поранення
Київ • УНН
Чотири людини загинули і близько 20 отримали поранення в результаті пожежі в лікарні під Гамбургом. Поліція побоюється, що кількість жертв може зрости.
Чотири людини загинули в результаті пожежі в лікарні поблизу Гамбурга, на півночі Німеччини. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.
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Пожежа спалахнула ввечері у четвер на третьому поверсі клініки "Геліос", навчальної лікарні Ганноверської медичної школи, що розташована в 70 кілометрах від Гамбурга в містечку Ульцен.
140 пожежників і рятувальників, у тому числі з сусідніх районів, боролися з вогнем. Поліція повідомила, що "зсередини будівлі лунали заклики про допомогу". Згідно з повідомленнями, деяких людей врятували за допомогою драбин.
Загинуло четверо пацієнтв лікарні. Близько 20 людей отримали поранення, і поліція заявила, що кількість загиблих може зрости, зважаючи на серйозність деяких травм.
Є люди, які отримали настільки серйозні поранення, що їхнє життя перебуває у великій небезпеці
Влада розслідує причини пожежі. За оцінками, пожежа завдала збитків на суму близько 1 млн. євро.
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