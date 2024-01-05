В Германии из-за пожара в больнице погибли четверо пациентов, еще 20 получили ранения
Четыре человека погибли и около 20 получили ранения в результате пожара в больнице под Гамбургом. Полиция опасается, что количество жертв может возрасти.
Иран заявил об аресте подозреваемых во взрывах бомб
Иран арестовывает подозреваемых в причастности к смертоносным взрывам в Кермане, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство".
Уникальная операция продолжительностью почти сутки: медики в Охматдете спасли 9-месячную пациентку
Украинские врачи успешно провели почти 24-часовую операцию 9-месячному ребенку, совместив трансплантацию печени и коррекцию порока сердца.
Вблизи Сомали пираты пытались похитить судно Либерии: корабль перехватили ВМС Индии
Военно-морские силы Индии перехватили похищенное либерийское судно у берегов Сомали. На борт корабля поднялись коммандос ВМС Индии и начали "санитарную зачистку"
Из Мариупольского порта продолжают вывозить украинское зерно - Андрющенко
Украинское зерно воруют и вывозят в россию через мариупольский порт, сообщает советник мэра Мариуполя.
Вражеский дрон попал в жилой дом в Никополе: загорелся пожар
Российский беспилотник нанес удар по жилому дому в Никополе, вызвав пожар; о пострадавших не сообщается.
Из Еленовки вернулись 23 украинских военнослужащих - правозащитница
23 украинских военнослужащих вернулись из лагеря военнопленных в Еленовке, где россияне атаковали лагерь, среди них есть раненые.
Польский министр порекомендовал президенту Польши проверить безопасность в социальных сетях после странного сообщения в сети Х
Министр цифровых технологий Польши призвал президента Дуду проверить безопасность доступа к своему социальному аккаунту после странного сообщения, которое было быстро удалено, но сохранилось в скринах пользователей.
"россия - это не только проблема в Украине для Украины": глава МИД Латвии заявил, что Западу нужна долгосрочная стратегия сдерживания рф
Министр иностранных дел Латвии Кариньш призывает к долгосрочной стратегии сдерживания россии, предупреждая, что угроза со стороны москвы сохранится.
Готовил заказные статьи для российских интернет-изданий: в Полтаве задержан агент службы внешней разведки рф
В Полтаве СБУ задержала агента российской разведки за создание пророссийских пропагандистских статей; ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.