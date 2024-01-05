В Германии из-за пожара в больнице погибли четверо пациентов, еще 20 получили ранения

Четыре человека погибли в результате пожара в больнице вблизи Гамбурга, на севере Германии. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Пожар вспыхнул вечером в четверг на третьем этаже клиники "Гелиос", учебной больницы Ганноверской медицинской школы, расположенной в 70 километрах от Гамбурга в городке Ульцен.

140 пожарных и спасателей, в том числе из соседних районов, боролись с огнем. Полиция сообщила, что "изнутри здания раздавались призывы о помощи". Согласно сообщениям, некоторых людей спасли с помощью лестниц.

Погибло четверо пациентов больницы. Около 20 человек получили ранения, и полиция заявила, что количество погибших может возрасти, учитывая серьезность некоторых травм.

Есть люди, которые получили настолько серьезные ранения, что их жизнь находится в большой опасности - сказала пресс-секретарь полиции Мишель Кенеманн.

Власти расследуют причины пожара. По оценкам, пожар нанес ущерб на сумму около 1 млн. евро.

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