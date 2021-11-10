У Німеччині запропонували розмістити мігрантів із Білорусі в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Німецький депутат Нільc Шмід запропонував, щоб Україна допомогла в розміщенні мігрантів, які через Білорусь прориваються до Європи. Про це він повідомив виданню Deutschlandfunk, інформує УНН.
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Представник Соціал-демократичної партії із питань зовнішньої політики у німецькому Бундестазі Нільc Шмід заявив, що на зовнішніх кордонах ЄС мають забезпечити правовий порядок. Для цього потрібна підтримка сусідних країн, зокрема, Шмід запропонував залучити Україну.
"Там (в Україні) можна було б розмістити мігрантів, доки триває процедура з надання притулку", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу. На початку липня у Литві оголосили режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввели Латвія та Польща.
Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.
У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща розпочала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.
8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська уздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами.
На кордоні було чути постріли. Білоруські прикордонники заявили, що вони лунали з польського боку.
9 листопада Польща закрила в Кузниці прикордонний перехід із Білоруссю через стрімкий наплив мігрантів.
У ніч на 10 листопада дві великі групи мігрантів змогли прорватися через білорусько-польський кордон та опинитися на території Польщі. Усіх нелегалів затримали.