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У Німеччині та США стартують навчання українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. У Німеччині розпочинаються розширені американські навчання для українських військ, повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, повідомляє AP, пише УНН.

У Німеччині та США стартують навчання українських військових

Деталі

Як вказано з посиланням на слова Міллі, йдеться про "нові, розширені бойові навчання" українських військ, метою яких є повернення на поле бою батальйону чисельністю близько 500 військовослужбовців.

Міллі сказав, що комплексні навчання у поєднанні з набором нової зброї, артилерії, танків та інших транспортних засобів матимуть ключове значення для надання допомоги силам країни у поверненні території, яку захопила рф під час майже 11-місячної війни. Програма, як повідомляється, включатиме навчання в класі та в полі, що розпочнеться з невеликих груп і поступово розширюватиметься до більших підрозділів.

Тим часом журналіст "Голос Америки" Остап Яриш у Twitter написав, що "близько 100 українських військових прибули в Оклахому, щоб розпочати навчання на системі ППО Patriot". З його слів, у Пентагоні для них розробили пришвидшену програму тренування. "За оцінками, вона займе кілька місяців (стандартна триває від півроку до року)", - зазначив Яриш.

Про це ж повідомив журналіст Fox News Остін Вестфол.

Доповнення

Минулого тижня, 10 січня, повідомлялося, що українські військові почнуть тренуватися на Patriot у США за тиждень.

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