В Германии и США стартуют учения украинских военных

Детали

Как указано со ссылкой на слова Милли, речь идет о "новых, расширенных боевых учениях" украинских войск, целью которых является возвращение на поле боя батальона численностью около 500 военнослужащих.

Милли сказал, что комплексные учения в сочетании с набором нового оружия, артиллерии, танков и других транспортных средств будут иметь ключевое значение для оказания помощи силам страны в возвращении территории, которую захватила рф во время почти 11-месячной войны. Сообщается, что программа будет включать обучение в классе и в поле, которое начнется с небольших групп и постепенно будет расширяться до более крупных подразделений.

Тем временем журналист "Голос Америки" Остап Ярыш в Twitter написал, что "около 100 украинских военных прибыли в Оклахому, чтобы начать обучение на системе ПВО Patriot". По его словам, в Пентагоне для них разработали ускоренную программу тренировки. "По оценкам, она займет несколько месяцев (стандартная длится от полугода до года)", - отметил Ярыш.

Об этом же сообщил журналист Fox News Остин Вестфол.

Дополнение

На прошлой неделе, 10 января, сообщалось, что украинские военные начнут тренироваться на Patriot в США через неделю.