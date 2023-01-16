В Германии и США стартуют учения украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Германии начинаются расширенные американские учения для украинских войск, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Как указано со ссылкой на слова Милли, речь идет о "новых, расширенных боевых учениях" украинских войск, целью которых является возвращение на поле боя батальона численностью около 500 военнослужащих.
Милли сказал, что комплексные учения в сочетании с набором нового оружия, артиллерии, танков и других транспортных средств будут иметь ключевое значение для оказания помощи силам страны в возвращении территории, которую захватила рф во время почти 11-месячной войны. Сообщается, что программа будет включать обучение в классе и в поле, которое начнется с небольших групп и постепенно будет расширяться до более крупных подразделений.
Тем временем журналист "Голос Америки" Остап Ярыш в Twitter написал, что "около 100 украинских военных прибыли в Оклахому, чтобы начать обучение на системе ПВО Patriot". По его словам, в Пентагоне для них разработали ускоренную программу тренировки. "По оценкам, она займет несколько месяцев (стандартная длится от полугода до года)", - отметил Ярыш.
Об этом же сообщил журналист Fox News Остин Вестфол.
Дополнение
На прошлой неделе, 10 января, сообщалось, что украинские военные начнут тренироваться на Patriot в США через неделю.