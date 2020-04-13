У Німеччині шахраї намагались заволодіти кризовими грошима для підприємців

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Шахраї повністю підробили веб-сторінку міністерства економіки федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, що на заході Німеччини. Як повідомляють у неділю, 12 квітня, медіакомпанії NDR, WDR та видання Süddeutscher Zeitung за допомогою сфальшованої сторінки кіберзлочинці мали намір перехопити фінансову допомогу, яку німецький уряд виплачує підприємцям через коронавірусну кризу. Як повідомляється, цю інформацію підтвердили також у міністерстві внутрішніх справ землі, інформує DW, передає УНН.