Найтитулованіший клуб Німеччини відновив командні тренування
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Офіційний сайт мюнхенської "Баварії" повідомив про відновлення командних тренувань після паузи пов'язаної з пандемією коронавірусу, передає УНН.
29-разовий чемпіон Німеччини буде займатися невеликими групами гравців. Всі правила гігієни будуть суворо дотримуватися.
Дане рішення погоджене з політиками і владою країни.
Крім того, аби поширення пандемії вірусу було загальмоване, ФК" Баварія" попросила своїх фанатів продовжувати слідувати вказівкам влади і не відвідувати тренувальні майданчики клубу.
Нагадаємо, що “Баварія” оштрафувала власного футболіста через порушення режиму карантину, а також заключила нову угоду із головним тренером команди.