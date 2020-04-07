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Найтитулованіший клуб Німеччини відновив командні тренування

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Офіційний сайт мюнхенської "Баварії" повідомив про відновлення командних тренувань після паузи пов'язаної з пандемією коронавірусу, передає УНН.

29-разовий чемпіон Німеччини буде займатися невеликими групами гравців. Всі правила гігієни будуть суворо дотримуватися.

Дане рішення погоджене з політиками і владою країни.

Крім того, аби поширення пандемії вірусу було загальмоване, ФК" Баварія" попросила своїх фанатів продовжувати слідувати вказівкам влади і не відвідувати тренувальні майданчики клубу.

Нагадаємо, що “Баварія” оштрафувала власного футболіста через порушення режиму карантину, а також заключила нову угоду із головним тренером команди.

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