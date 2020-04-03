"Баварія" оштрафувала чемпіона світу: порушив карантин та потрапив у ДТП

Німець потрапив в ДТП на власному автомобілі, коли направлявся в Аугсбург із Мюнхена до сину. Таким чином, Боатенг порушив приписи клубу, які регулюють поведінку футболістів “Баварії” в умовах поточної ситуації, а також рекомендації міністерства охорони здоров’я.

За це порушення клубом було прийнято рішення накласти на Боатенга грошовий штраф (сума не повідомляється), який буде перерахований мюнхенським клінікам.

Зауважимо, у послужному списку Боатенга 7 чемпіонських титулів в Бундеслізі, перемога в Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА, Клубному чемпіонаті світу, а також “золото” ЧЄ із Німеччиною.