"Баварія" оштрафувала чемпіона світу: порушив карантин та потрапив у ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Захисник "Баварії" Жером Боатенг покинув Мюнхен без дозволу клубу та отримав покарання від керівництва клубу через порушення правил карантину при пандемії коронавірусу, інформує УНН з посиланням на сайт мюнхенців.
Німець потрапив в ДТП на власному автомобілі, коли направлявся в Аугсбург із Мюнхена до сину. Таким чином, Боатенг порушив приписи клубу, які регулюють поведінку футболістів “Баварії” в умовах поточної ситуації, а також рекомендації міністерства охорони здоров’я.
За це порушення клубом було прийнято рішення накласти на Боатенга грошовий штраф (сума не повідомляється), який буде перерахований мюнхенським клінікам.
Зауважимо, у послужному списку Боатенга 7 чемпіонських титулів в Бундеслізі, перемога в Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА, Клубному чемпіонаті світу, а також “золото” ЧЄ із Німеччиною.