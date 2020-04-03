"Бавария" оштрафовала чемпиона мира: нарушил карантин и попал в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Защитник "Баварии" Боатенг покинул Мюнхен без разрешения клуба и получил наказание от руководства клуба за нарушение правил карантина при пандемии коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на сайт мюнхенцев.
Немец попал в ДТП на своем автомобиле, когда направлялся в Аугсбург из Мюнхена в сыну. Таким образом, Боатенг нарушил предписания клуба, которые регулируют поведение футболистов “Баварии” в условиях текущей ситуации, а также рекомендации министерства здравоохранения.
За это нарушение клубом было принято решение наложить на Боатенга денежный штраф (сумма не сообщается), который будет перечислен мюнхенским клиникам.
Заметим, что в послужном списке Боатенга 7 чемпионских титулов в Бундеслиге, победа в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, Клубном чемпионате мира, а также “золото” ЧЕ с Германией.