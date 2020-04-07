Самый титулованный клуб Германии возобновил командные тренировки

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71816 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 84898 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 97938 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 95204 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106275 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91720 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103495 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106111 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131124 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130354 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Самый титулованный клуб Германии возобновил командные тренировки

Самый титулованный клуб Германии возобновил командные тренировки

Киев  •  УНН

 • 11918 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Официальный сайт мюнхенской "Баварии" сообщил о возобновлении командных тренировок после паузы связанной с пандемией коронавируса, передает УНН.

29-кратный чемпион Германии будет заниматься небольшими группами игроков. Все правила гигиены будут строго соблюдаться.

Данное решение согласовано с политиками и властями страны.

Кроме того, чтобы распространение пандемии вируса было заторможено, ФК “Бавария” попросила своих фанатов продолжать следовать указаниям власти и не посещать тренировочные площадки клуба.

Напомним, что “Бавария” оштрафовала собственного футболиста за нарушения режима карантина, а также заключила новое соглашение с главным тренером команды.

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