Самый титулованный клуб Германии возобновил командные тренировки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Официальный сайт мюнхенской "Баварии" сообщил о возобновлении командных тренировок после паузы связанной с пандемией коронавируса, передает УНН.
29-кратный чемпион Германии будет заниматься небольшими группами игроков. Все правила гигиены будут строго соблюдаться.
Данное решение согласовано с политиками и властями страны.
Кроме того, чтобы распространение пандемии вируса было заторможено, ФК “Бавария” попросила своих фанатов продолжать следовать указаниям власти и не посещать тренировочные площадки клуба.
Напомним, что “Бавария” оштрафовала собственного футболиста за нарушения режима карантина, а также заключила новое соглашение с главным тренером команды.