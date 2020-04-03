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"Баварія" заключила новий контракт з головним тренером клубу

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. "Баварія" і Хансі Флік продовжать спільну роботу. За результатами переговорів, голова правління Карл-Хайнц Румменігге, член правління Олівер Кан і спортивний директор Хасан Саліхаміджич домовилися з головним тренером про дострокове продовження контракту, інформує УНН з посиланням на сайт мюнхенців.

Нова угода діятиме до 30 червня 2023 року.

“Я дуже радий, що разом з моїм тренерським штабом і командою буду вирішувати поставлені завдання. Переговори з Карлом-Хайнцем Румменігге, Олівером Каном і Хасаном Саліхаміджичем проходили дуже добре і в атмосфері взаємної довіри. Разом ми задали напрямок на наступні роки. Я впевнений, що разом ми зможемо багато чого досягти”, — зізнався Флік.

Примітно, що 55-річний Флік змінив на посту наставника клубу Ніко Ковача у листопаді минулого року.

Довідка: Флік був гравцем “Баварії”, разом з якою чотири рази ставав чемпіоном Бундесліги (1986, 1987, 1989, 1990), також перемагав у кубку Німеччини (1986 ) і брав Суперкубок (1987). У 1987 році він вийшов у фінал Кубка європейських чемпіонів. Після закінчення кар’єри футболіста, в 2003 році в Німецькому спортивному університеті в Кельні він отримав тренерську ліцензію, ставши кращим на своєму курсі.

Його першим клубом в якості тренера стала “Вікторія” Бамменталь. Потім фахівець отримав тренерський досвід на посаді головного тренера “Хоффенхайма” і в якості асистента Джованні Трапаттоні в “Ред Булл Зальцбург”. У 2006 році він став асистентом головного тренера збірної Німеччини Йоахіма Льова. Після тріумфу на чемпіонаті світу в Бразилії Флік почав працювати на посаді спортивного директора Німецького футбольного союзу, потім займав пост директора в “Хоффенхаймі”.

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