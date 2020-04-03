"Бавария" заключила новый контракт с главным тренером клуба

Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2023 года.

“Я очень рад, что вместе с моим тренерским штабом и командой буду решать поставленные задачи. Переговоры с Карлом-Хайнцем Румменигге, Оливером Каном и Салихамиджич проходили очень хорошо и в атмосфере взаимного доверия. Вместе мы задали направление на последующие годы. Я уверен, что вместе мы сможем многого добиться”, — признался Флик.

Примечательно, что 55-летний Флик сменил на посту наставника клуба Нико Ковача в ноябре прошлого года.

Справка: Флик был игроком “Баварии”, вместе с которой четырежды становился чемпионом Бундеслиги (1986, 1987, 1989, 1990), также побеждал в Кубке Германии (1986) и принимал Суперкубок (1987). В 1987 году он вышел в финал Кубка европейских чемпионов. После окончания карьеры футболиста, в 2003 году в Немецком спортивном университете в Кельне он получил тренерскую лицензию, став лучшим на своем курсе.

Его первым клубом в качестве тренера стала “Виктория” Бамменталь. Затем специалист получил тренерский опыт на посту главного тренера “Хоффенхайма” и в качестве ассистента Джованни Трапаттони в “Ред Булл Зальцбург”. В 2006 году он стал ассистентом главного тренера сборной Германии Йоахима Лева. После триумфа на чемпионате мира в Бразилии Флик начал работать в должности спортивного директора Немецкого футбольного союза, затем занимал пост директора в “Хоффенхайм”.